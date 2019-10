06:56 Uhr

Friedbergs „Oldie“ Mendel packt sicher zu

Friedbergs Abteilungsleiter muss nach der Roten Karte für Torhüter Markus Zimmermann einspringen. Der TSV gewinnt verdient beim Mitaufsteiger.

Von Otmar Selder

Es war ein innerer Vorbeimarsch sagen die Fußballer, wenn ihnen ein Husarenstück gelungen ist. Das war bei dem dramatischen Derby in Haunstetten für die Friedberger der Fall. Ab der 39. Minute mussten die Burschen von Markus Specht mit zehn Mann auskommen, weil Torhüter Zimmermann die Rote Karte sah. Der etatmäßige Ersatztorwart Sagolj war nicht erschienen. So musste nach einem Intermezzo von drei Minuten, als Michael Pfeifer zwischen die Pfosten ging, Abteilungsleiter Markus Mendel, der als Zuschauer gerade sein Weizenbier genoss, sich einen Trainingsanzug überstülpen und sich ins Tor stellte.

Rot wegen Beschimpfung

Was war geschehen? Zimmermann hatte bei einer Parade den Ball übers Tor geboxt und wurde in der Luft von Daniel Obermaier im Torraum heftig angegangen. Weil er den Übeltäter, der Gelb sah, nach kurzer Behandlung beschimpfte, hielt ihm Schiedsrichter Tobias Heuberger den Roten Karton unter die Nase. Da stand die Partie hochverdient 1:0 für die Friedberger durch einen Kopfball von Simon Bunk in der 31. Minute. Hochverdient, weil die Specht-Schützlinge an die gute Leistung von Thalhofen anknüpften und das Spiel beherrschten. Zweimal hatte in dieser ersten Halbzeit Pietruska schon den Führungstreffer auf dem Schlappen.

Friedberg zeigt große Moral

Doch die Wende schien vorprogrammiert. Mit neun Mann und „Oldie“ Mendel im Tor – für ihn verließ Bülles den Rasen – musste man sich der Truppe von Bobby Riedl erwehren. Aber was zeigten die Friedberger für eine Moral! Sie kämpften wie die Löwen und waren auch spielerisch stärker als der Mitaufsteiger. Und als dann bei einem Konter Pietruska nach einem feinen Pass von Bunk das 2:0 gelang und der gleiche Stürmer wenige Minuten zweimal den Pfosten traf, keimte Hoffnung auf bei der kleinen Schar Friedberger Schlachtenbummler. Zumal Marcus Mendel im Tor mit seiner wuchtigen Figur moralisch und auch fangtechnisch für Stabilität sorgte. Das 1:2 in der 63. Minute ließ allerdings nichts Gutes ahnen, bei einer weiteren Großchance hatte Mendel vorher noch Glück. Doch als in der 80. Minute nach Gelb-Roter Karte für Armado Riaz wieder Spieler-Gleichstand war, schlugen die Gäste zurück. Zwei bildsaubere Konter in der Nachspielzeit führten durch Bytyqi und Pietruska zum umjubelten und wichtigen 4:1-Auswärtssieg. Haunstetten-Trainer Bobby Riedl, auch ehemals Torhüter, gratulierte seinem früheren Kollegen Mendel fair.

TSV Friedberg Zimmermann, Boser, Pfeifer, Winter, Kain (70. Bytyqi), Rajc, Fischer (81. Mladenovic); Bülles (45. Mendel), Pietruska, Bunk, Franz. – Tore 0:1 Bunk (31.); 0:2 Pietruska (51); 1:2 E. Hajdarevic (67.); 1:3 Bytyqi (90+1.), 1:4 Pietruska (90+3). – Schiedsrichter Tobias Heuberger (Möttingen). – Zuschauer 120 – Rote Karte Zimmermann ( Friedberg/39.) – Gelb-Rot Riaz ( Haunstetten 80.)

Themen folgen