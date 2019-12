20:00 Uhr

Friedbergs Siegtreffer fällt in allerletzter Sekunde

Lange hatten die Friedberger Handballer (schwarze Trikots) große Probleme mit der TG Heidingsfeld. Erst in den Schlussminuten drehte der TSV die Partie noch zu seinen Gunsten. Fabian Abstreiter (Nummer 33) war mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer.

Erst in den Schlussminuten dreht der TSV Friedberg die Partie gegen die TG Heidingsfeld. Dabei haben die Herzogstädter letztlich auch ein bisschen Glück.

Von Domenico Giannino

Mit einem hart erkämpften Heimsieg haben sich die Friedberger Handballer in die Weihnachtspause verabschiedet. Der entscheidende Treffer zum 27:26 (9:12)-Erfolg gegen die SG Heidingsfeld fiel in allerletzter Sekunde.

Friedberg musste kurzfristig auf Keeper Benjamin von Petersdorff verzichten, für ihn rückte Martin Häselhoff von der zweiten Mannschaft in den Kader. Der auswärts noch sieglose Aufsteiger aus Franken hatte gegen die aggressive 6:0-Abwehr des TSV gute 20 Minuten lang Schwierigkeiten. In dieser Phase rückten die Gastgeber früh heraus auf den groß gewachsenen Rückraum der SG. Dank der Ballgewinne und Kontertore hatte Friedberg so meist knapp die Nase vorn.

Im Positionsspiel war das Tempo aber oft nicht hoch genug. Zu oft bestand der Spielplan lediglich darin, mit langem Kreuzen den wurfstarken Fabian Abstreiter einzusetzen. Etwas Pech mit Alutreffern und einige Fehlpässe sorgten dafür, dass Friedberg nur mit 8:7 vorne war, obwohl die Herzogstädter bis dahin die bessere Mannschaft waren.

Bruch im Spiel führt zum Rückstand

Jetzt kam es jedoch zum Bruch im Spiel der Gastgeber. Die Fans in der voll besetzten TSV-Halle mussten mit ansehen, wie Friedberg in den verbleibenden 13 Minuten bis zur Pause nur noch einen Treffer schaffte. Zum Seitenwechsel lag Friedberg bereits mit 9:12 hinten.

Vorne verbesserte sich der Friedberger Auftritt im zweiten Durchgang. Abstreiter mit Gewaltwürfen und Manuel Scholz mit schönen Einzelaktionen kamen mehrfach erfolgreich zum Abschluss. Auch Rechtsaußen Karlo Tomic nutzte den Platz auf seiner Seite immer besser aus. Doch dafür funktionierte die Abwehrarbeit kaum noch. In der 6:0-Formation rückten die Friedberger oft zu spät heraus und ließen auch den gegnerischen Kreisläufer mehrfach aus den Augen. Nach dem 19:23 in der 50. Minute stellte Trainerin Christina Seidel darum auf eine offensivere Deckung um.

Dramatische Schlussphase

In die letzten fünf Spielminuten ging der TSV dennoch mit einem 22:25-Rückstand – kurz vor dem Ende sah also alles nach der nächsten Heimniederlage aus. Etwas Glück mit Pfostentreffern der SG und der Tatsache, dass die Gäste drei Zeitstrafen in Folge kassierten, halfen jedoch.

Fabian Abstreiter war 58 Sekunden vor Schluss per Siebenmeter nervenstark und traf zur 26:25-Führung. Trotz der Überzahl kassierte Friedberg aber 13 Sekunden vor Schluss nochmals ein Tor zum 26:26-Ausgleich. Die Spannung im letzten Spiel des Jahres konnte nicht größer sein.

Mit noch ein paar Sekunden auf der Uhr rannte Scholz auf die Heidingsfelder Abwehr zu und legte schön ab auf seinen Rechtsaußen. Tomic hatte etwas Platz und knallte den letzten Wurf des Spiels souverän ins Kreuzeck.

Das brachte den erleichterten Herzogstädtern einen späten und etwas glücklichen 27:26- Heimsieg ein.

Friedberg Häselhoff; Dorsch; Häusler; Okyere; Knittl (1); Tomic (5); Kaulitz (2); Wiesner; Müller (1); Riesenberger (2); Tischinger; Abstreiter (9/4); Scholz (3); Prechtl (4).

