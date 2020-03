vor 54 Min.

Friedbergs Sprungakrobaten eröffnen ihre Wettkampfsaison

TSV Friedberg startet bei den Einzel- und Mannschaftstitelkämpfen auf dem Doppel-Minitramp.

Von Werner Miller

Zu den bayerischen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften auf dem Doppel-Minitrampolin schickt der TSV Friedberg acht Turnerinnen und Turner ins niederbayerische Straubing.

Traditionell beginnt das bayerische Wettkampfjahr im Trampolinturnen mit den Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften auf dem Doppelminitrampolin. Auch heuer richtet der FTSV Straubing diese Titelkämpfe aus, und zwar am Samstag ab 11.30 Uhr.

Andere Übungen gefordert

Das Turnen auf dem Doppel-Minitramp weicht mit seinen Übungen doch erheblich von dem auf dem Großgerät ab. Eine Übung beginnt mit dem Sprint auf das Gerät, gefolgt von einem Strecksprung auf das Gerät und einem sogenannten Zwischensprung, dem Spotter, und einem spektakulären Sprung aus dem Gerät, dem der sichere Stand auf der Matte folgen soll.

Friedberg will besser als im Vorjahr abschneiden

Nach dem eher bescheidenen Abschneiden der Friedberger im Vorjahr ist es den Trainern Christian Groß, Marc Kimmel und Lena Krüger in diesem Jahr gelungen, eine starke Mannschaft aufzustellen. Mit der Münchnerin Corinna Hoppe, die nach einem Jahr Verletzungspause wieder voll einsatzfähig ist, hat man schon mal ein Ass im Ärmel. Auch Annika Arzberger, Phoenix Baumgardt und Johannes Lüttig wollen ihr Können zeigen. Das Quartett hat in einer langen Vorbereitungszeit seit Anfang dieses Jahres auf dieses Event hintrainiert. Julina Kimmel tritt als schwäbische Meisterin an und will sich auch bei den „Bayerischen“ profilieren. Mit Jonas Lettenbauer, Alexandru David und Leonie Wetzel schickt der TSV drei talentierte Neulinge nach Straubing. Mit diesen acht Aktiven wird der TSV Friedberg auch die Mannschaftsmeisterschaften bestreiten, die am gleichen Tag ausgetragen werden. Auch da hegen die Friedberger die Hoffnung auf einen Podestplatz.

Insgesamt acht Vereine dabei

Neben dem TSV Friedberg sind der FTSV Straubing, der TSV Kulmbach, der Turnerbund München, die TS Bayreuth, der TSV Burgkunstadt, der TV Immenstadt und der TSV Geretsried sieben weitere bayerische Vereine mit knapp 60 Teilnehmern dabei. Sie alle wollen den Herzogstädtern Titel und Finalplätze streitig machen wollen. Marc Kimmel und Anna Lena Krüger sind als Kampfrichter vor Ort.

Allerdings fehlt dem TSV Friedberg eine Top-Turnerin wie Tatjana Hesse. Die begleitete ihre Schwester Alexandra zu den Weltmeisterschaften der Sportakrobatik nach Portugal.

Die Wettkampfdaten Samstag, 7. März; bayerische Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Doppelmini Trampolinturnen; Turnhalle der Josephschule in Straubing, Beginn 11.30 Uhr.

