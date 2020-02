Friedbergs Trainerin Christina Seidel wirft das Handtuch

Plus Die Trainerin des Bayernligisten TSV Friedberg stellt nach dem blamablen Auftritt gegen den Tabellenletzten ihr Amt zur Verfügung. Nun wird ein Nachfolger gesucht.

Paukenschlag bei den Friedberger Handballern: Trainerin Christina Seidel gab ihren Rücktritt bekannt. Wenige Stunden nach dem blamablen Auftritt und der deutlichen 21:26-Heimniederlage der Handballer gegen den Tabellenletzten der Bayernliga, den TuS Fürstenfeldbruck II, traf sie diese Entscheidung.

"Erreiche Teile der Mannschaft nicht mehr"

„Ich habe das Gefühl, dass ich Teile der Mannschaft nicht mehr erreiche“, sagte Seidel. „So macht das für mich keinen Sinn mehr und das hat mich zu der Entscheidung bewogen, mein Amt zur Verfügung zu stellen“, meinte sie weiter. „Es hat mich zu viel Zeit und Kraft gekostet, mich neben meinem Beruf mit so vielen zusätzlichen Belastungen zu beschäftigen. Dennoch wünsche ich dem Team, in dem ich einige Spieler sehr schätze, alles Gute für die Zukunft“, so Seidel.

Wechselbäder der Gefühle

Christina Seidel hatte die Bayernliga-Mannschaft des TSV Friedberg kurz vor dem Saisonstart übernommen, nachdem sich die Friedberger noch während der Saison-Vorbereitung von ihrem Vorgänger Fadil Kqiku getrennt hatten. Nach einem schwierigen Start – zu Saisonbeginn gingen gleich die beiden ersten Spiele verloren – folgte ein durchwachsener Saisonverlauf, bei dem sich Siege und Niederlagen abwechselten – eine Konstanz ließ das Team vermissen. Von den letzten sieben Spielen gingen vier verloren – doch dazwischen schien es, als würde die Mannschaft die Wende zum Besseren schaffen. Der Höhepunkt war vor zwei Wochen der Heimsieg im schwäbischen Duell mit dem damaligen Spitzenreiter VfL Günzburg, den man in der TSV-Halle mit 27:24 niederringen konnte.

Doch diesem Zwischenhoch folgten Niederlagen beim Drittletzten Rimpar II (25:27) und nun die leblose Vorstellung am Sonntag beim 21:26 gegen den bis dahin sieglosen TuS Fürstenfeldbruck II – und Trainerin Christina Seidel zog Seidel die Konsequenzen.

Der Verein bedauert diesen Schritt

„Wir bedauern diesen Schritt,“ sagte Friedbergs Abteilungsleiter Dirk Kreutzburg. „Wir sind Christina sehr dankbar, dass sie die Mannschaft in einer sehr schwierigen Zeit so kurzfristig übernommen hat. Die Abteilungsleitung war mit der Arbeit der Trainerin immer sehr zufrieden und sie erfuhr durchgehend unsere Unterstützung“, erklärte der Friedberger Handballchef. „Jetzt wollen wir versuchen, zeitnah einen Nachfolger zu finden. Noch haben wir keinen zu vermelden, das sollte aber aufgrund der Kürze der Zeit niemanden überraschen“, ließ Kreutzburg wissen.

