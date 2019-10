vor 59 Min.

Friedbergs Volleyballer feiern im Derby einen klaren Sieg

Die Volleyballer des TSV Friedberg setzen sich 3:0 gegen den MTV München durch.

Von Christian Hurler

Typisch für die ungewohnte Uhrzeit starteten sowohl die Handballer des TSV Friedberg als auch die des MTV München am Sonntagnachmittag sehr verhalten ins Spiel. Mehrere Aufschlagfehler auf beiden Seiten bescherten zwar gegenseitig einfache Punkte, jedoch wollte keines der beiden Teams so richtig in den Spielrhythmus finden. Abstimmungsprobleme bei den Gästen kamen den Friedbergern dann vor allem gegen Ende des ersten Durchgangs sehr gelegen. Mit einer knappen Führung setzten sich die Gastgeber ab, ehe David Strobel den Satzball zum 25:23 verwandelte.

Eine Auszeit gibt den Friedberger Volleyballern die richtige Ausrichtung

In Durchgang zwei starteten vor allem die Münchner deutlich aufgeweckter. Dank ein paar gelungener Abwehraktionen erspielten sie sich bereits frühzeitig eine 5:2-Führung. Friedberg nahm die Verfolgung auf, scheiterte aber immer öfter am gegnerischen Block. Erst zur Mitte des Satzes gelang es den Gastgebern, den Rückstand aufzuholen, ehe man dank ebenso gelungener Abwehr- und Blockarbeit sogar mit 17:15 in Führung ging. Eine Auszeit der Friedberger beim Stand von 19:19 sorgte noch mal für die richtige Ausrichtung. Mit einer soliden Leistung nahmen die Gastgeber auch den zweiten Durchgang mit 25:21 aufs eigene Konto.

Durch die 2:0-Satzführung bestärkt gaben gleich zu Beginn von Satz drei vor allem die Friedberger den Ton an. Ein stabiler Annahmeriegel und immer wieder trickreiches Zuspiel von Michael Hurler ließen das Friedberger Angriffsspiel deutlich glänzen. Getrübt wurde der sportliche Aufschwung der Gastgeber jedoch beim 7:5, als Kapitän Julian Birkholz durch gegnerischen Kontakt am Sprunggelenk leicht umknickte und durch Christian Pohl ersetzt wurde. Dieser punktete direkt zum 8:5, ehe erneut die Friedberger die Zügel in die Hand nahmen. Eine Auszeit von München beim Stand von 9:13 konnte den Friedberger Spielrausch nicht mehr unterbrechen. Mit mehreren direkten Aufschlagpunkten und spektakulären Blocks über die Mitte- und Diagonalposition marschierte der TSV zur zwischenzeitlichen 21:13-Führung. Am Ende ist es der eingewechselte Stefan Erhardt, der den Matchball zum 25:17-Satzsieg verwandelte.

Julian Birkholz kann wohl bald wieder spielen

Dank des deutlichen 3:0-Sieges und einem Spiel Vorsprung auf Verfolger Mühldorf, dürfen sich die Volleyballer des TSV Friedberg somit erneut über die Tabellenführung freuen. Der Zwischenfall um Julian Birkholz trübte zwar zu Beginn das Gesamtbild, nach ersten Einschätzungen wird er aber im Laufe der Trainingswoche wieder in den Spielbetrieb einsteigen können.

