vor 34 Min.

Friedbergs Zweite zeigt Kampfgeist und Moral

Der Bayernligist ringt den Tabellendritten Maisach/Esting in fünf dramatischen Sätzen nieder.

Von Kerstin Reinhart

Einen wichtigen Sieg feierte die zweite Mannschaft des TSV Friedberg in der Bayernliga. Mit dem 3:2 gegen den Tabellendritten Maisach/Esting ergatterte der TSV wertvolle Punkte im Rennen um den Klassenerhalt.

Der TSV startete gut in den ersten Satz, sodass Esting beim 13:9 schon in die erste Auszeit retten musste. Diese zeigte Wirkung und brachte die Friedberger Gäste zurück ins Spielgeschehen. Am Ende war es ein Duell auf Augenhöhe, welches die Friedberger dank eines Aufschlagpunktes von Außenangreifer Stefan Böck mit 26:24 für sich entschieden.

Rote Karte für Zuspieler Peter Wörner

Im zweiten Satz begannen die Friedberger wieder mit Druck im Aufschlag und führten so mit 11:6. Durch einige Eigenfehler im Angriff des TSV kamen die Estinger abermals heran, sodass es ein unterhaltsames Volleyballspiel zweier ebenbürtiger Mannschaften wurde. Sehr zum Unverständnis der Friedberger bekam Zuspieler Peter Wörner seine zweite Gelbe Karte und damit eine Rote Karte, was dem TSV die Konzentration raubte. Der Satz ging mit 23:25 verloren.

Da Peter Wörner im dritten Satz draußen sitzen musste, spielten die beiden Diagonalangreifer Tadeas Bajusz und Andreas Strempel zu. Dennoch war das Spielgeschehen ausgeglichen. Der TSV Friedberg hielt durch sehenswerte Blocks von Mittelangreifer Johannes Hochreiter und Maximilian Gold sowie durch starke Abwehraktionen von Libero Eike Spechtmeyer die Spannung hoch. Dennoch ging der dritte Satz mit 25:27 verloren.

Friedberg macht einen Rückstand wett

Im vierten Satz führte der Gast schon mit 6:1, ehe Friedberg die erste Auszeit nahm. Diesmal waren es die Hausherren, die wie verwandelt zurück aufs Spielfeld kamen und bald mit 11:8 führten. „Wir müssen jetzt weiter dominant sein“, forderte Trainer Hannes Müllegger. Was folgte, waren bemerkenswerte Abwehr- und Angriffsaktionen der Friedberger, die mit 25:12 den Satzausgleich herstellten und sich in den Tiebreak kämpften.

Der begann mit einer Drei-Punkte-Führung für den TSV. Die Estinger taten sich jetzt extrem schwer gegen kämpferisch und spielerisch starke Friedberger. Dank einer tollen Mannschaftsleistung gewann der TSV auch den letzten Satz mit 15:11 und holt damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Friedberg Wörner, Bajusz, Czap, Böck, Strempel, Hochreither, Spechtmeyer, Gold, Nawrath

Themen folgen