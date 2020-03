vor 52 Min.

Friedbergs zweite Mannschaft steckt in der Krise

Nach dem 1:3 gegen Garching droht dem Team der Abstieg aus der Bayernliga.

Von Kerstin Reinhart

Die Bayernliga–Volleyballer des TSV Friedberg stecken in der Krise und schweben weiter in höchster Abstiegsgefahr. Beim VfR Garching verloren die Friedberger mit 1:3 Sätzen und stehen damit weiter tief im Tabellenkeller.

Garching war ein direkter Gegner im Abstiegskampf. Somit fuhren die Friedberger mit großem Siegeswillen nach Garching und wollten dort wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt holen.

Friedberg startet schwach

Die Friedberger starteten nicht gut in den ersten Satz. Garching konnte sich durch konstante Aufschläge schnell absetzten. Diesen frühen Vorsprung brachten die Hausherren gut über die Runden und holten sich den Satz mit 25:21. Nach einer guten Ansprache von Trainer Müllegger gelang es den Gästen, endlich all ihr Können auf das Parkett zu bekommen. Sie spielten selbstbewusst auf und gingen in Führung.

Steigerung im zweiten Satz

Pech hatte der TSV, als sich Mitte des zweiten Satzes Colsman und Böck verletzten und nicht mehr weiter spielen konnten. Für sie kamen die Brüder Gold aufs Feld. Dank einer starken Teamleistung ging der zweite Satz mit 25:15 an Friedberg.

So schnell, wie das Feuer der Gäste anfing, so schnell erlosch es aber auch wieder. Im dritten Satz konnte der TSV nicht an die zuvor gezeigte Leistung anknüpfen, im Gegenteil. Friedberg spielte schlecht, machte einfach zu viele Fehler und verlor mit 15:25.

Der vierte Satz war nun der alles entscheidende für die Gäste. Sie schafften es zwar, die Fehler aus Satz Nummer drei abzustellen, es reichte aber unter dem Strich nicht, um Garching zu bezwingen. Man schaffte es nicht, die Leistung des zweiten Satzes zu wiederholen. Trotz einer dramatischen Aufholjagd ging der vierte Satz mit 23:25 und damit das Match mit 1:3 verloren.

Nun steht Friedberg unter Druck

Friedberg II muss nun die beiden letzten Spiele gegen den TuS Fürstenfeldbruck und den TSV Gars gewinnen, um sich in die Relegation zu retten.

Friedberg Bajusz, Böck, Colsman, Fröhlich, M. Gold, S. Gold, Hofreiter, Nawrath, Spechtmeyer, Wörner

