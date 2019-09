12:37 Uhr

Frust beim TSV Friedberg

Die Mannschaft von Trainer Ali Dabistani verliert auswärts in Babenhausen mit 1:2. Erst in der letzten Minute erzielt Simon Bunk den Anschlusstreffer.

Von Otmar Selder

Trainer Ali Dabestani hat Recht behalten, dass „jetzt die schweren Spiele kommen“. Konkretes erstes Beispiel war die 1:2-Niederlage in Babenhausen, wo der Bezirksligist sich mehr ausgerechnet hatte.

Aber die Friedberger versanken im „Babenhauser Loch“, dem tief gelegenen Sportplatz, beim dortigen Namensvetter TSV 1862 mit 1:2 und der forsche Aufsteiger verspürte erstmals in der neuen Liga so etwas wie Frust. In einem kampfbetonten Spiel verlor man zu Recht, denn es war das schwächste Spiel, das die Truppe von Dabestani bis dato abgeliefert hat.

Die Platzherren waren von Anfang an mit Volldampf, Eifer und mit hautnaher Deckung bei der Sache und die rund 150 Zuschauer spürten, dass da offenbar ein Zeichen gesetzt werden sollte. Und letztlich war der Sieg auch verdient, auch wenn die Friedberger gegen Schluss des Spieles durchaus vielleicht noch einen Punkt hätten mitnehmen können.

Die Babenhauser Spieler kauften dem Gast aus Friedberg schnell den Schneid ab. Zunächst sah es so aus, als sollte die solide Abwehr um den auffälligen Rachad Bamario den schneidigen Platzherren den Wind aus den Segeln nehmen können. Als dann aber Steffen Graf nach 15 Minuten das 1:0 machte, sanken die Aktien der Friedberger erheblich. So sehr man sich auch bemühte, die Angriffsmaschinerie um den doppelt gedeckten Marcel Pietruska brachte außer leichten Bodengewinnen keine Torchancen zusammen. Die robusten Babenhausener waren kompromisslos und sich auch nicht zu schade, das Leder in Not mal über das Stadiondach zu dreschen.

Bei Bunk, Fischer, Rajc und Co. kamen die Bälle vorne nicht an, die Zweikämpfe wurden verloren und so verpuffte Angriff auf Angriff im Nichts. Dazu kam manchmal Kopfschütteln über Schiedsrichter Quang Nguyen, der gemessen an seiner Tagesform auch ein Friedberger hätte sein können.

Dass nach dem Wechsel ein anderer Wind weht, hoffte man im Lager der Gäste, weil mit Seifert und Franz frische Kräfte ins Rennen geschickt wurden. Doch Martin Moroz machte mit dem 2:0 nach einem Freistoß dem Traum ein Ende. Man muss der Friedberger Elf zugestehen, dass sie sich weiter bemühte, aber erst in den letzten zwanzig Minuten wurde sie etwas effektiver. Sie machte Druck, schoss zwei Tore, die aber aberkannt wurden, und zeigte, dass sie mehr kann, als sie an diesem Tag auf den Platz brachte. Simon Bunk war es vorbehalten, in der Schlussminute mit seinem Tor nach Vorlage von Bür noch für eine Ergebniskosmetik zu sorgen.

TSV Friedberg Zimmermann; Bas, Bamario, Boser, Winter, Pfeifer (79), Rajc (46. Seifert), Bülles (46. Franz), Fischer, Pietruska, Bunk – Tore 1:0 Graf (19.); 2:0 Moroz; 2:1 Bunk (90.) – Schiedsrichter Quang Nguyen – Zuschauer 150

