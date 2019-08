20:00 Uhr

Fünf Meister, aber auch einige Absteiger beim TC Friedberg

Die Punktspielbilanz beim TC Friedberg fällt durchwachsen aus. Vor allem die Nachwuchsteams schlagen sich aber prächtig. Herren 50 räumen zweimal ab. Einige Teams bangen noch.

Von Peter Kleist

Mit stolzen 31 Mannschaften aller Altersklassen von der Regionalliga Südost bis hinunter zur Kreisklasse 2 war der TC Friedberg in die Punktspielsaison 2019 gegangen. Die Bilanz dieser Spielzeit fällt für den größten Tennisverein im Landkreis dabei eher durchwachsen aus. Zwar durften sich fünf Mannschaften über die Meisterschaft in ihren Ligen freuen, dafür müssen zwei Teams sicher absteigen und drei als Tabellenvorletzter noch um den Klassenverbleib bangen.

Die "Senioren" lassen aufhorchen

Zwei der fünf Meistermannschaften kommen aus dem „Seniorenbereich“, denn beide Herren-50-Teams standen am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle – beide übrigens mit einer lupenreinen Weste von 14:0 Punkten. Die Herren 50 I gaben sich in der Landesliga keine Blöße. Gerhard Hemm, Karl-Heinz Ehrwen, Wolfgang Schießler, Alexander Köble, Jürgen Wagenknecht, Bernd Bittner, Jörg Rieber, Thomas Seban und Oliver Becker dürfen in der Saison 2020 in der Bayernliga aufschlagen. Beeindruckend war vor allem der 7:2-Sieg auf der eigenen Anlage gegen den hartnäckigsten Konkurrenten TC Erding, der ebenfalls ungeschlagen nach Friedberg angereist war.

Auch die Herren 50 II spielten sich ähnlich souverän durch die sieben Partien in der Bezirksklasse 1. Die meisterschaftsentscheidende Begegnung ging auf der Anlage des TC Mering über die Bühne – dort setzte sich der TCF mit 6:3 durch. Thomas und Stefan Fimpel, Roland Stöhr, Sebastian Eichinger, Joachim Riedmüller und Thomas Mahl sind in der kommenden Saison dann in der Bezirksliga zu finden.

Drei Titel für die Jugend

Die drei übrigen Meistertitel gehen auf das Konto des Friedberger Nachwuchses. Die Junioren 18 II holten sich mit 13:1 Punkten die Meisterschaft in der Bezirksklasse 1, die Knaben setzten sich mit 12:0 Punkten in der Bezirksliga durch und wurden ebenso schwäbischer Meister, wie die Bambini I, die mit 9:1 Punkten die Bezirksliga-Tabelle anführten. Für die Junioren 18 II griffen Markus Schuster, Adrian Riess, Jan Hartisch, Lasse Bergmiller, Patrick Link, Samuel Braun, Fabian Rauser, Jonathan Kammer und Finn Rieber zum Schläger. Bei den Knaben I wurden Samuel Braun, Markus Schuster, Loris Köble, Lasse Bergmiller, David Eichenseher, Patrick Link und Fabian Rauser eingesetzt. Und bei den Bambini vertraten Max Berchtold, Levin Bergmiller, Paul Hutter, Nicolas Hartmann, Benjamin Kammer, Raphael Schreiber und Lasse Bergmiller die Friedberger Farben. Lasse Bergmiller brachte also das Kunststück fertig, gleich in drei Friedberger Meistermannschaften vertreten zu sein.

Bei den Herren sieht's düster aus

Während also diese fünf Mannschaften allen Grund zum Feiern hatten, sah es bei einigen anderen Friedberger Teams ganz anders aus. – vor allem bei den Herren. Die Herren I beendeten die Landesliga-Saison auf dem vorletzten Platz und könnten so noch in die Bezirksliga absteigen. Wieder einmal hätte man damit die Landesliga nicht gehalten. „Entweder wir steigen auf, oder ab, aber zwei Jahre nacheinander in der Landesliga haben wir bislang noch nicht geschafft“, sagte TCF-Präsident Stephan Pasdera schon während der Saison. Als Tabellenletzter steigen die Herren II aus der Bezirksliga ab, die Herren 40 I sind Schlusslicht in der Landesliga und müssen ebenso in den sauren Apfel des Abstiegs beißen. Ob die Herren 30 als Vorletzter die Kreisklasse 1 werden halten können, muss sich erst erweisen. Die Herren 50 III wurden in der Kreisklasse 2 Vorletzter, die Herren 60 Letzter in der Kreisklasse 1 – bei beiden gibt es keine Liga darunter mehr. Vizemeister wurden die Herren 40 II in der Kreisklasse II.

Die Damen beendeten die Spielzeit auf Platz vier der Bezirksklasse 1, die Damen 40 I wurden Fünfte in der Landesliga, die Damen 40 II Vorletzte in der Bezirksklasse 2. Ob der sechste Platz reichen wird, um die Damen 50 in der Regionalliga zu halten, muss sich noch zeigen.

Recht gut fällt die Bilanz bei den Junioren und Juniorinnen 18 aus. Die Junioren 18 I wurden in der Bezirksliga Vierter, die Junioren 18 III in der Bezirksklasse 2 ungeschlagen mit 11:3 Punkten Vizemeister hinter dem TC Augsburg II, die Junioren 18 IV belegten hinter dem TCA III Platz zwei in der Kreisklasse 1 und die Junioren 18 V wurden ungeschlagen Dritte in der Kreisklasse 2. Auf Rang fünf beendeten die Juniorinnen 18 I die Bezirksligasaison, die zweite Juniorinnenmannschaft belegte Platz drei in der Bezirksklasse 2.

Die weiteren Platzierungen der TCF-Nachwuchsteams:

Mädchen 14 I Platz zwei in der Bezirksliga (8:2 Punkte, ungeschlagen), Mädchen 14 II (6. Platz Bezirksklasse 1, 4:8 Punkte), Knaben II (3. Platz Bezirksliga, 8:4), Knaben III (4. Platz Bezirksklasse 1, 8:6), Knaben IV (3. Platz Bezirksklasse 2, 9:5), Bambini II (7. Platz Bezirksklasse 1, 1:11), Midcourt U10 I (3. Platz, Kreisklasse 1, 8:3), U10 II (5. Platz, Kreisklasse 1, 4:8); Kleinfeld U9 (3. Platz, Kreisklasse 1, 9:3)

