Für Merings Fußballer geht’s schon wieder los

Plus Der MSV steht seit dieser Woche wieder im Training. Alle Spieler sind fit. Am Samstag steht schon der erste Test bei einem Regionalligisten an.

Seit dieser Woche ist sie zu Ende: Die doch lange Winterpause der Landesliga-Fußballer des SV Mering. Am 23. November hatten die MSV-Kicker beim 1:1 in Durach letztmals die Fußballstiefel im Freien geschnürt – seitdem war Pause. Und auch in der Halle machten sich die Meringer – wie schon in den letzten Jahren – rar. Einzig beim Aichacher Weihnachtscup konnte man die Truppe von Trainer Ajet Abazi auf dem Parkett erleben. Damals scheiterte der Landesligist in der Zwischenrunde mit 1:3 am TSV Friedberg. Ansonsten durften die Meringer die Pause genießen, allerdings auch versorgt mit individuellen Aufgaben, wie beispielsweise der, Läufe zu absolvieren. So ganz auf die faule Haut sollten sich die Fußballer eben doch nicht legen.

Meringer Training: Soccerhalle und erste Einheit im Freien

In der letzten Januarwoche standen dann die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten an. Dem Auftritt in der Soccerhalle folgte am Donnerstag die erste Einheit im Freien. Und nach diesen wenigen Trainingstagen steht auch schon der erste Test an – und zwar heute am Samstag, 1. Februar, um 12 Uhr. Dann gastiert der SV Mering beim Regionalligisten SV Heimstetten. Also gleich ein sehr ambitionierter Auftakt gegen den derzeitigen Tabellen-16. der Regionalliga Bayern.

Alle Spieler des SV Mering sind fit

In einer Hinsicht hat sich die Winterpause für die Meringer gelohnt, denn all die Spieler, die gegen Ende der Herbstsaison angeschlagen waren, sind nun wieder fit. Ob Trainer Abazi aber mit dem kompletten Kader nach Heimstetten reisen kann, ist fraglich. „Ich denke, der eine oder andere wird auch beruflich verhindert sein“, so der Meringer Coach.

Personelle Veränderungen beim MSV

Beim MSV gab es in der Winterpause auch personelle Veränderungen. Neu beim MSV sind der 20 Jahre alte Nico Gröb, der vom Bayernligisten TSV Schwabmünchen an die Paar wechselt. Und von Schwaben Augsburg kommt der 21 Jahre alte Abwehrspieler Raphael Steidl zu den Meringern. Verlassen haben den MSV Danial Karimi (zum FC Haunstetten), Daniel Danowski (zum FC Königsbrunn) und Torhüter Simon Kratzer, der zum Südost-Landesligisten TSV Grünwald wechselt.

Ajet Abazi möchte seine Mannschaft natürlich bestens vorbereitet in die Frühjahrsrunde schicken. Die beginnt – sollte das Wetter mitspielen – für die Meringer am Sonntag, 8. März, mit dem Heimspiel gegen den FV Illertissen II.

Bis dahin wird bei den Meringern noch viel Schweiß fließen. Noch 18 intensive Trainingseinheiten stehen auf dem Vorbereitungsplan, den der Meringer Coach ausgearbeitet hat. Dazu kommen insgesamt möglicherweise sechs Testspiele gegen durchaus interessante und teils auch höherklassig spielende Gegner.

Die Übersicht der Testspiele

Samstag, 1. Februar SV Heimstetten – SV Mering (12 Uhr)

– (12 Uhr) Sonntag, 9. Februar Türkspor Augsburg – SV Mering (13 Uhr)

Türkspor – (13 Uhr) Samstag, 15. Februar Olympia Neugablonz – SV Mering (14 Uhr)

– (14 Uhr) Sonntag, 23. Februar Türk Bobingen – SV Mering (14 Uhr)

Türk – (14 Uhr) Samstag, 29. Februar TSV Grünwald – SV Mering (14 Uhr)

– (14 Uhr) Sonntag, 1. März SV Mering - TSV Ziemetshausen (Uhrzeit und Ort stehen noch nicht fest)

Noch nicht hundertprozentig steht das Spiel bei Türk Bobingen, das noch für den Faschingssontag geplant ist. Hier könnte es durchaus noch eine Terminverschiebung geben.