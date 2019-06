08:00 Uhr

Für den TSV Friedberg geht’s um viel

Die Kunstturnerinnen des TSV 1862 wollen in die Oberliga 2 aufsteigen. Eine der großen Stützen fehlt zwar, doch das Team kann auf andere Topathleten bauen.

Von Werner Miller

In Pfuhl wartet ein brisanter Wettkampf auf die Kunstturnerinnen des TSV Friedberg. Ziemlich schnell rückte jetzt der Termin zum zweiten Ligakampf in das Visier der Turnteams des TSV Friedberg, das in die Oberliga 2 der bayerischen Turnliga aufsteigen will. Nach dem zweiten Platz im ersten Wettkampf steht das Signal zur Fahrt in die Oberliga 2 auf Grün, nun muss der Zug nur noch mit Volldampf losfahren, um auch ans Ziel zu kommen. Der entscheidende Wettkampf steht am 29. und 30. Juni in Pfuhl bei Neu-Ulm an.

Starker Neuzugang Angelina Jauer

Die erste Mannschaft des TSV Friedberg wird in der Landesliga 1 am Samstag starten. Nachdem sich die Mädchen im ersten Wettkampf in Illertissen überraschend auf Platz zwei geturnt hatten, stehen die Chancen auf den Aufstieg ncht schlecht. Und das trotz des schmerzlichen Ausfalls von Sarah Eckert. Dafür kann Friedberg den brillanten Neuzugang Angelina Jauer vom TSV Monheim präsentieren und die zuverlässige Laura Hitzler. Sie kam beim ersten Wettkampf in der Einzelwertung mit 50,300 Punkten auf Platz zwei. Auch im Gesamtklassement ist Friedberg Zweiter, hinter der KTV Ries, dicht gefolgt vom TSV Tittmoning. Weitere Gegner sind TSV Penzberg, TV Coburg Ketschendorf, TSV Stein, TG Veitshöchheim und Planegg-Krailing. In der Mannschaft des TSV Friedberg Mannschaft turnen Laura Hitzler, Angelina Jauer, Julia Roth, Celine-Cecilia Schier, Melina Kullmann, Leonie Barth, Lia Menter und Hanna Janicher, die beim ersten Wettkampf wegen Verletzung passen musste.

Nur der Erste steigt direkt auf

Den Direktaufstieg in die Oberliga 2 schafft das Team, das nach Addition beider Wettkämpfe auf Platz eins steht. Der Zweite und Dritte haben die Chance, Ende September in Waging in der Relegation den Sprung nach oben zu schaffen.

Die jüngere Mannschaft des TSV Friedberg, die in der Bezirksliga 1 Wettkämpfe bestreitet, erturnte sich in Illertissen sensationell Platz eins. Die Mädchen überzeugten und landeten mit knappen 0,55 Punkten Vorsprung ganz oben auf dem Treppchen. Lisa Hartmann schaffte es sogar, in der Einzelwertung ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Lena Lugauer wird in Pfuhl die Mannschaft verstärken und so hoffen die Trainer, voran Sabine Faist, natürlich, den Vorsprung noch ausbauen zu können. Platz eins würde den direkten Aufstieg in die Landesliga 4 bedeuten, ohne Umweg über die Relegation. Diese TSV-Mannschaft geht mit Lisa Hartmann, Lena Lugauer, Franziska Hohenester, Lara Vucinic, Linda Bernert, Ilayda Hizal und Marie Sophie Linzenkirchner am Sonntag an den Start.

Bayerische Turnliga Frauen; Samstag/Sonntag 29./ 30. Juni; 2. Wettkampfkampftag Landesliga 1 und Bezirksliga 1; Veranstalter: Bayerischer Turnverband; Ausrichter: TSV Pfuhl; Sportstätte: Sporthalle und Turnzentrum in Pfuhl; Wettkampfbeginn: jeweils 10 Uhr.

