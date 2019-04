vor 35 Min.

Für die Friedberger Sieger gibt’s Käppis und Äpfel

Bei der „Fuchsiade“ in Wemding trumpfen die jüngsten Friedberger Judoka auf.

Von Christian Mayr

Ein alljährliches Judo-Highlight ist das Wemdinger Judoturnier in der Stadt am Meteoritenkrater des Nördlinger Ries. Die Friedberger Teilnehmer in der Altersklasse der U10 und U12 standen dabei viermal auf dem Treppchen ganz oben: Florian Paukner, Alexei Licherov, Anton Brunner und Hlib Kharkovets hatten in der Gesamtwertung jeweils am meisten Gegner auf die Judomatte geworfen oder dort mit einem Haltegriff besiegt. Emil Hartung wurde Zweitplatzierter.

Am Ende durften sich die Friedberger Sieger dann auch verdientermaßen über Käppis und Äpfel freuen.

„Unter den fünf Vereinen am Start waren die Sportfreunde Judoka wieder einmal gefürchtete Gegner“, lobte Trainerin Brigitte Augustin ihre Schützlinge. „Einige Anfänger schnupperten das erste Mal Wettkampfluft und haben sich super gemacht: Sebastian Sedlmeyr siegte mit Haltegriff gegen einen Gelbgurtträger und erreichte in einer weiteren Begegnung ein Unentschieden. David Navarro Kirner holte einerseits zwei Siege, aber steckte andererseits auch zwei Niederlagen ein“, meinte sie weiter. Für die Sportfreunde ist das Turnier jedes Jahr ein guter Auftakt in die Wettkampfsaison und motiviert die Teilnehmer zu höherklassigen Wettkämpfen.

„Ende Mai werden wir auch in Friedberg ein ähnliches Projekt starten und die umliegenden Vereine zur Teilnahme einladen,“ verrät Sportfreunde Haupttrainer Sebastian Mayr.

