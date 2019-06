17:31 Uhr

Für die Jugend spielt auch das Wetter mit

Beim Zavadil-Cup verziehen sich die Regenwolken rechtzeitig. Schon die jüngsten Cracks warten mit tollen Schlägen auf. Manches Racket geht zu Bruch und warum auch Eidechsen eine Rolle spielen.

Von Peter Kleist

Der Blick auf den Parkplatz des TC Friedberg dieser Tage verrät dem Kenner der Friedberger Tennisszene sofort eines: es ist wieder „Zavadil-Cup-Time“. Das große Jugendturnier, das der Jugendleiter und Trainer des TC Friedberg vor nunmehr 16 Jahren ins Leben gerufen hatte, ist wieder im Gange.

Wie angesagt das Turnier, bei dem es um Punkte für die bayerische und deutsche Rangliste und bei den U21-Konkurrenzen auch um immerhin 2000 Euro geht, mittlerweile ist, verrät ein Blick auf die Autokennzeichen. Aus ganz Bayern, ja sogar aus Frankfurt und Hamburg kommen die Gefährte, die den Parkplatz an der Augsburger Straße füllen.

Zur Freude der Verantwortlichen um TCF-Präsident Stephan Pasdera und Jiri Zavadil spielt auch in diesem Jahr das Wetter wieder mit. „Eigentlich hieß es ja die ganze letzte Woche über, dass es am Sonntag regnen würde – und nach der gestrigen Nacht und dem Regenradar für heute früh hatten wir schon überlegt, ob wir die U9 nicht nach Lechhausen in die Halle verlegen sollen – doch plötzlich war der Regen weg“, meinte Stephan Pasdera.

Auf allen Plätzen wird gespielt

Pünktlich zu Turnierbeginn wurde es trocken und auf allen Plätzen konnten die Schläger geschwungen werden. Mit dabei auch einige Nachwuchscracks des TC Friedberg, die sich gut schlugen. So gewann der frisch gebackene schwäbisch U12-Meister Loris Köble seine ersten beiden Spiele in der Klasse M12 souverän und dürfte damit den Einzug in die Endrunde sicher haben. Auch Max Berchtold und Lasse Bergmiller konnten in dieser Altersklasse je ein Spiel gewinnen. Bei den Mädchen W12 gelang Lilli Koch und Johanna Hartisch jeweils ein Sieg. Der bei der M14 an Position eins gesetzte Patrick Link zog mit einem 6:1 und 6:1 gegen seinen Vereinskollegen Markus Schuster ins Viertelfinale ein. Schuster hatte zuvor Martin Wirth aus Hörzhausen ausgeschaltet. Auch Jonathan Krammer überstand gegen neal Mühe aus Lindau die erste Runde, verlor dann aber gegen den Bamberger Adrian Walter mit 4:6 und 5:7 knapp.

Manch Schläger geht zu Bruch

Wie ehrgeizig schon die kleinen Tennisasse sind, lässt sich auch daran erkennen, dass selbst hier schon erste Schläger zu Bruch gingen. Aus Frust über einen verschlagenen Ball wurde so mancher Tennis-Zwerg zum „Nachwuchs-McEnroe“ und malträtierte sein Spielgerät. Und auch bittere Tränen wurden vergossen, wenn man als Verlierer den Platz verlassen musste.

Dass auch abseits der Plätze keine Langeweile herrscht, dafür sorgen auch die zahlreichen Zauneidechsen, die sich auf der Anlage des TCF zu tummeln. Hatte man eine gefangen, konnte man sich der Aufmerksamt der Umstehenden sicher sein – und natürlich wurden die Tierchen unversehrt wieder frei gelassen.

Am heutigen Montag greift auch die U21 ins Geschehen ein. Ab 9.30 Uhr stehen auch die anderen Altersklassen bis auf die M16 wieder auf dem Platz.

Die Friedberger Ergebnisse

W12 Lilli Koch – Hana Dzaferovic (Schießgraben) 6:3, 6:0; Koch – Lotte Helmensdorfer (TC Lindau) 5:7, 2:6; Johanna Hartisch – Sophie Hilgenberg (Haunstetten) 6:1, 6:2

M11 Raphael Schreiber – Dominik Babin (TC RW Eichstätt) 2:6, 6:7

M12 Max Berchtold – Radim Suk (Eichstätt) 1:6, 1:6; Max Berchtold – Benjamin Kammer (TCF) 6:3, 6:0; Benjamin Kammer – Noah Piller (TC Schießgraben) 4:6, 1:6; Loris Köble – Moritz Dehm (Schwaben Augsburg) 6:2, 6:0; Loris Köble – Finn Riber 6:4, 6:2; Lasse Bergmiller – Carlo Wentzler (TC Pfaffenhofen/Ilm) 3:6, 1:6; Lasse Bergmiller – Erik Skerbatis (TSV/TC Haunstetten) 6:4, 6:3

M14 Markus Schuster – Martin Wirth (Hörzhausen) 6:4, 6:1; Patrick Link – Markus Schuster 6:1, 6:1; Jonathan Kammer – Neal Mühe (TC Lindau) 6:2, 6:2; Adrian Walter (MTV Bamberg) – Jonathan Kammer 6:4, 7:5

