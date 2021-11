Fußball

11:48 Uhr

24 Jahre und schon Chef: So tickt der neue Schiedsrichter-Obmann

Plus Franz-Ludwig Haltmeir ist der neue Obmann der Gruppe Ostschwaben. Wie er die aktuelle Lage bei den Schiedsrichtern sieht, verrät der 24-Jährige im Interview.

Von Sebastian Richly

Seit einigen Wochen ist Franz-Ludwig Haltmeir neuer Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben. Der gebürtige Aichacher, der mittlerweile in Friedberg wohnt, war früher selbst für den BC Aichach am Ball und pfeift bis zur Kreisliga. Im Interview verrät der 24-Jährige, warum er nicht zu jung für den Posten des Obmanns ist, wie es um die heimischen Unparteiischen steht und warum er die Vereine in die Pflicht nimmt.

