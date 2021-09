Dasing II kommt am Torwart nicht vorbei

Plus Das Team unterliegt Mühlhausen mit 0:4. Laimering muss seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Nun hat es auch den FC Laimering/Rieden erwischt. Die Mittermaier-Elf unterlag am achten Spieltag erstmals. Mit 3:1 siegte der TSV Aindling II im Spitzenspiel und setzte sich damit an die Tabellenspitze. Dasing II unterlag Mühlhausen deutlich mit 0:4.