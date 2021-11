A-Klasse Ost: Dasing II siegt knapp in Friedberg

Plus Der TSV Dasing II entscheidet das Derby beim TSV Friedberg II für sich. Der SV Ottmaring II unterliegt ebenfalls knapp.

Der FC Laimering/Rieden konnte in der A-Klasse Ost trotz Zwangspause seinen Vorsprung behaupten. Die Partie gegen den SC Oberbernbach II wurde bereits am Samstag wegen zu vielen Ausfällen beim Gast abgesagt und auf den 21. November verschoben. Im Verfolgerfeld der A-Klasse Ost setzte sich der TSV Aindling II bei der DJK Stotzard mit 3:1 durch und der SV Obergriesbach kehrte mit einem 4:3-Sieg aus Mühlhausen nach Hause.