Rinnenthal II holt nur einen Punkt

Plus In der A-Klasse spielt der BCR II unentschieden. Friedbergs Reserve sorgt dagegen für Aufsehen.

In der Fußball-A-Klasse Ost rollt wieder der Ball. Dabei gab es zum Saisonstart durchaus einige überraschende Ergebnisse. Die zweite Garnitur des TSV Friedberg brachte mit einem 5:0-Sieg die Punkte vom FC Igenhausen mit nach Hause. Ebenfalls mit 5:0 siegte der FC Gerolsbach II zu Hause gegen den TSV Pöttmes. Der FC Laimering/Rieden rechtfertigte seine Favoritenstellung und bezwang den TSV Mühlhausen knapp mit 2:1.