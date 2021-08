TSV Friedberg II verteidigt Tabellenführung

Plus Die Kreisliga-Reserve bleibt Tabellenführer im Osten. Auch Laimering bewahrt seine weiße Weste. Dasing II landet Befreiungsschlag. Zwei Partien fallen aus.

Weiter erfolgreich agiert der FC Laimering-Rieden in der A-Klasse Ost. Beim TSV Sielenbach gelang ein 4:1-Auswärtserfolg. Tabellenführer bleibt aber der TSV Friedberg II. Abgesagt wurde die Partie des SV Wulfertshausen II gegen den SV Obergriesbach aufgrund der Platzverhältnisse. Gleiches galt für das Spiel zwischen dem TSV Inchenhofen II und dem TSV Mühlhausen.