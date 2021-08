Ausgekontert: Mering verliert durch späten Gegentreffer

Plus Der SV Mering verliert unglücklich mit 1:2 gegen den SV Egg an der Günz. Trotz Überlegenheit kassiert die Mannschaft den späten Nackenschlag.

Nach zwei Siegen kassierte der SV Mering gegen den SV Egg an der Günz eine knappe 1:2-Niederlage. MSV-Trainer Ajet Abazi war nach der Partie fassungslos: „Unglücklich, bitter, unnötig, ja fast unglaublich, wie diese Niederlage zustande gekommen ist“, wollte sich der Coach kaum beruhigen, schließlich waren die Gastgeber die tonangebende Mannschaft. Das entscheidende Tor fiel erst kurz vor dem Ende.