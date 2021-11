Bachern schießt sich im Derby auf Platz zwei

Plus Die Sport-Freunde Bachern siegen im Derby gegen Ried. Wulfertshausen hält gut mit, Ottmaring setzt sich erfolgreich gegen Inchenhofen durch.

Flotte Partien zwischen Bachern und SV Ried, Wulfertshausen und Oberbernbach und Inchenhofen und SV Ottmaring bringen Bewegung in die Tabelle der Kreisklasse Aichach.