Bachern schlägt Topfavorit Oberbernbach

Plus Die Sport-Freunde Bachern drehen das Spiel gegen den SC Oberbernbach. Zwei schwere Verletzungen überschatten die fulminante Partie. Der SV Ried überrascht.

Am zweiten Spieltag gab es in der Kreisklasse Aichach gleich mehrere Überraschungen. Besonders die Sport-Freunde Bachern setzten ein Ausrufezeichen.