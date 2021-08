Beste Saisonleistung: SV Mering schlägt Olching deutlich

Plus Der SV Mering siegt bei der Rückkehr von Trainer Ajet Abazi. Warum zwei Minuten Tiefschlag fast den Sieg kosten und sich Sascha Mölders besonders freut.

Während die Olchinger schon lange wieder auf dem Rasen zurück waren, hielt Merings Trainer Ajet Abazi immer noch seine Halbzeitansprache. Viel zu meckern dürfte der MSV-Coach, der die vergangenen drei Partien aufgrund einer Hochzeit gefehlt hatte, aber nicht gehabt haben. Schließlich lag sein Team zu diesem Zeitpunkt bereits mit zwei Toren in Führung. Dennoch schien Abazi etwas geahnt zu haben, denn schon wenig später sah es nicht mehr nach einem Sieg aus.