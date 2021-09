Fußball-Bezirksliga

19:06 Uhr

Dank drei später Tore: Stätzling bleibt Auswärtsmacht

Plus Der FC Stätzling holt in Mertingen den vierten Dreier in der Fremde. Das Team von Trainer Jenik muss sich aber lange gedulden. Ein Joker läutet den Sieg ein.

Mit einem verdienten 3:1-Erfolg beim FC Mertingen feierte der FC Stätzling im vierten Auswärtsspiel den vierten Sieg. Alle vier Treffer fielen dabei in den letzten 25 Minuten.

