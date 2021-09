Der FC Stätzling rutscht zu Hause aus

Plus Das Team verliert gegen Hollenbach. Wie die Gäste die Partie kontrollieren.

Auch im vierten Anlauf blieb der FC Stätzling in der Fußball-Bezirksliga zu Hause ohne Sieg. Trotz engagierter Leistung unterlag die Truppe von Trainer Jenik den starken Hollenbachern mit 1:3.