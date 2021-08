Früher Platzverweis: Stätzling verpasst Sieg

Plus Gegen Günzburg kommt der FC Stätzling nicht über ein 1:1 hinaus. Ein früherer Platzverweis wirft die Gastgeber zurück. Am Ende herrscht Gleichzahl.

Zwei Platzverweise und zwei Tore teilten sich der FC Stätzling und der FC Günzburg zum Auftakt der Bezirksliga-Nord. Die Hausherren verloren früh ihren Torhüter, waren am Ende dem Dreier aber näher als die Gäste.