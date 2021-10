Fußball-Bezirksliga

vor 51 Min.

Stätzling dreht erst spät auf

Plus In einer umkämpften Partie sichert sich der FC Stätzling drei Punkte. Die entscheidenden zwei Tore fallen erst in der zweiten Halbzeit.

Von Andreas Heckmeier

Einen glanzlosen und gleichzeitig wichtigen 2:1-Erfolg feierte der FC Stätzling gegen den Aufsteiger TSV Ziemetshausen in der Bezirksliga. In Überzahl drehten Sert und Widmann mit ihren Treffern die Partie in der zweiten Halbzeit.

