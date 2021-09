Stätzling will zu Hause endlich gewinnen

Plus Der FC Stätzling empfängt den Tabellenführer FC Affing. Abteilungsleiter Endraß will dennoch, dass sein Team den ersten Saisonsieg im eigenen Stadion einfährt.

In dieser Saison hat es der FC Stätzling bisher nicht geschafft, zu Hause einen Sieg zu erringen. Nun sind die Fußballer am Sonntag erneut im eigenen Stadion gefragt. Sie empfangen um 15 Uhr den Tabellenführer FC Affing.