Bundesliga-Tipp: Was Dasings Jürgen Schmid dem FC Bayern zutraut

Mit dem TSV Dasing liegt Trainer Jürgen Schmid auf Platz fünf. Was das Erfolgsgeheimnis ist und wie der 56-Jährige auf das Derby beim TSV Friedberg blickt.

Jürgen Schmid ist seit fünfeinhalb Jahren Trainer des TSV Dasing und mischt mit seinem Team derzeit die Kreisliga Ost auf. Der 56-Jährige glaubt auch im Spitzenspiel gegen die noch ungeschlagenen Freiburger an einen Sieg des FC Bayern München. Dem FC Augsburg prophezeit Schmid eine schwierige Saison.