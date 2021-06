Die Ära Schaller geht in Wulfertshausen zu Ende

Plus Nach zehn Jahren hört der Trainer auf. Seine Nachfolger stehen schon bereit und bringen neue Ideen mit.

Von 2012 bis 2021 führte er mit großem Einsatz und Erfolg die erste Mannschaft des SV Wulfertshausen Sonntag für Sonntag aufs Feld und leitete die Trainingseinheiten dazwischen. Doch nun hört Bastian Schaller als Coach der Fußballer auf.