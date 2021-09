Fußball

06:55 Uhr

Heiße Derbys: Mering und Stätzling gefordert

Dominik Schön und die Fußballer des SV Mering wollen im Derby gegen Aystetten den dritten Sieg in Folge.

Plus Der SV Mering empfängt am Sonntag Aufsteiger Cosmos Aystetten. Trotz Favoritenrolle warnt der Coach. Der FC Stätzling will den ersten Heimsieg gegen Hollenbach.

Von Sebastian Richly

Viele Tore dürfen die Zuschauer beim Landesliga-Derby am Sonntag zwischen dem SV Mering und dem SV Cosmos Aystetten (Anpfiff 15 Uhr) nicht erwarten – zumindest wenn man der Statistik glauben schenkt. Denn in bislang vier Ligaduellen fiel tatsächlich nur ein einziger Treffer. Drei Mal endete die Partie torlos. Warum man dennoch auf Torjubel hoffen darf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen