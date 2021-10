Kantersieg für Sportfreunde, Mering II jubelt

Siege und Niederlagen gab es für die heimischen Teams in der A-Klasse Mitte. Besonders treffsicher zeigten sich die Sportfreunde Friedberg.

Trotz spielerischer Überlegenheit wollte den Sportfreunden in der Anfangsphase kein Tor gelingen. Im Gegenteil. Dies gelang den Hausherren mit einem Foulelfmeter von Numan Bilgin in der 19. Minute. Verursacher war Torhüter Robert Schmidberger. Die Friedberger bestimmten weiterhin das Spielgeschehen und glichen durch Josef Ebermayer, ebenfalls per Foulelfmeter in der 32. Minute zum 1:1 aus. Spielertrainer Thomas Nöbel gelang sechs Minuten später das 1:2. Die Vorentscheidung fiel dann in der 55. Minute als Ebermayer zum 1:3 einschoss – damit war der Widerstand der Hausherren gebrochen. Ihre spielerische Überlegenheit setzten die Sportfreunde nun auch in Tore um und erzielten durch Valentin Schnur (60.), Nöbel (67.) und die eingewechselten Benjamin Goll (75.) und Alexander Demel (85.) noch einen hohen auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg für die Sportfreunde heraus. (FSE)

Mering II – Pfersee II 2:0

Einen 2:0-Erfolg fuhr die Landesliga-Reserve gegen die Augsburger ein. Daniel Kitzberger war nach 35 Minuten zur Stelle und Moritz Neumann stellte bereits nach 46 Minuten den Endstand her.

Kissing II - Gold-Blau Augsburg 1:3

Nach sechs Partien ohne Niederlage erwischte es den Kissinger SC II nun wieder. Bereits nach neun Minuten geriet der KSV II durch Mihail Buiucli in Rückstand. Roman Große konnte zwar nach 22 Minuten ausgleichen, doch Nicolai Corbadji und Andreas Klein schossen den 3:1-Erfolg der Augsburger noch vor dem Seitenwechsel heraus.

MBB Augsburg - Merching II 1:0

Beinah hätte es für die Gäste zu einem Punkt gereicht. Den goldenen Treffer erzielte Dogukan Tepe in der 86. Minute. (AZ)