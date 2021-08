Kissing trifft im Verbandspokal auf Regionalligist Rain

Plus Im Verbandspokal bekommt es der Kreis-Sieger Kissinger SC mit dem TSV Rain zu tun. Welche Bedeutung das Spiel hat und wie der KSC die Herkulesaufgabe angeht.

Kissings Trainer Marco Henneberg herzte nach dem Sieg im Kreispokalfinale alle – Spieler, Betreuer, Fans und sogar den Gegner. Groß war die Freude nach dem 1:0-Sieg über den TSV Pöttmes. Schließlich winkte nun im Verbandspokal ein großes Los. Statt dem TSV 1860 München wurde es nun der Regionalligist TSV Rain am Lech. Bereits am Dienstag findet das Spiel statt (Anpfiff 18 Uhr). Warum sich der KSC auch über die Rainer freut und welchen Stellenwert die Partie hat.