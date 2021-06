Kissinger SC bekommt Verstärkung

Der Kissinger SC hat ein paar Neuzugänge. Ein wichtiger Leistungsträger verlässt das Team aber auch.

Der Kissinger SC bereitet sich weiter auf die neue Saison in der Fußball-Kreisliga vor. Nachdem Pascal Mader (Cosmos Aystetten), der dem KSC sportlich und auch menschlich fehlen wird, und Alessandro Borrelli, der künftig das Merchinger Tor sauber halten will, den Kissinger SC verlassen haben, kam aus der eigenen A-Jugend – die aktuell in die Landesliga aufgestiegen ist – Simon Vassallo zum Kreisligateam.

Vom TSV Merching wechselten Patrick Fries und Moritz Willis nach Kissing, vom SV Mering Moritz Buchhart und vom TSV Schwabmünchen Moritz Lieback. Noch zum Kader wird Johannes Röhrer stoßen, der in der Baden-Württembergischen Bezirks- und Landesliga aktiv war und momentan seinen Umzug nach Kissing vollzieht. Nachfolger für Nico Beil als Torwarttrainer wird Tobias Stangl. (rgw)

Die Testspiele