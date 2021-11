Fußball

19:01 Uhr

Knappe Ergebnisse: Dasing siegt im Derby, Rinnenthal mit Befreiungsschlag

Friedbergs Tiago Mendes (links) im Laufduell mit Dasings Buba Saho. Am Ende nahmen die Gäste die Punkte mit nach Hause.

Plus In der Kreisliga gewinnen die Dasinger zum Rückrundenauftakt beim TSV Friedberg. Engl erlöst den BC Rinnenthal beim Schlusslicht, Kissing gewinnt gegen Lagerlechfeld.

Ausschließlich knappe Ergebnisse gab es in den Kreisligen in den Duellen mit Beteiligung der heimischen Mannschaften. Jeweils entschied ein Treffer über Sieg oder Unentschieden. Für die größte Überraschung sorgte der TSV Dasing, der zum zweiten Mal in dieser Saison den TSV Friedberg bezwang und sich unerwartet im Aufstiegsrennen befindet. Im unteren Drittel der Tabelle feierte der BC Rinnenthal einen Befreiungsschlag. Dem Kissinger SC und seiner starken Defensive reichte ein Tor zum Dreier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen