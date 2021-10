Kreisklasse Aichach: Ottmaring landet Befreiungsschlag

Plus Der SV Ottmaring setzt sich im Kellerduell gegen den FC Affing II durch. Ried unterliegt Topfavorit Oberbernbach, während Bachern oben dran bleibt.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf holten der SV Ottmaring und der SV Wulfertshausen. Während die Sport-Freunde Bachern oben dran bleiben, verliert der SV Ried den Anschluss an die Spitze.