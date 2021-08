Am Ende jubelt keiner in Ried

Plus Das Spiel gegen Bachern wird abgebrochen. Wulfertshausen geht in Oberbernbach mit 1:8 unter.

Das Derby in der Kreisklasse Aichach zwischen Ried und Bachern fiel dem Unwetter zum Opfer. Ottmaring und Inchenhofen spielten unentschieden. Wulfertshausen musste gegen Obernbernbach eine herbe 1:8-Niederlage wegstecken.