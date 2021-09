Das Derby zwischen Ried und Ottmaring endet unentschieden

Der SV Ottmaring und der SV Ried trennen sich 2:2. Der SV Wulfertshausen gewinnt zu Hause und sammelt wichtige Punkte.

Im Derby in der Fußball-Kreisklasse zwischen Ottmaring und Ried heißt es am Ende unentschieden.

SV Ottmaring – SV Ried 2:2 „Wir sind mit dem Punkt sehr zufrieden“, so SVO-Spielertrainer Christopher Fischer. In der sehr hitzigen Derbypartie sah er einen weiteren Fortschritt in seinem Team. Als Gästespieler Simon Schwarzfischer in der Anfangsphase den Ball zu seinem Schlussmann Simon Helfer zurückspielen wollte, grätschte Matthias Wörle aufmerksam dazwischen und der Ball trudelte zur Ottmaringer Führung über die Torlinie. Ried antwortete aber in Form eines direkt verwandelten Freistoßes, als Lorenz Hintersberger stramm Maß nahm und zum 1:1-Pausenstand traf. Nach dem Wechsel ging die Heimelf erneut in Führung. Christoph Müller drückte die Freistoß-Vorlage von Jan Wille zum 2:1 ins Rieder Tor. Der Tabellenzweite unterstrich dann aber seine Qualität. Marc Hermeling traf mit einem satten Seitfallzieher zum gerechten 2:2-Endstand.

FC Tandern – SF Bachern 3:2 Sehr zufrieden beurteilte Tanderns Coach den Heimsieg über den Gast aus Bachern. „Das war schon eine gute Vorstellung meiner Jungs“, so Oliver Beck. In der Kreisklassenpartei blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Da war Oliver Beck dann nicht unglücklich, dass der Unparteiische Ewald Lindemeir auf Abseits entschied, als Luca Kobras für Bachern den dritten Treffer zum vermeintlichen Ausgleich erzielte. Die Partie begann kurios. Gästemittelfeldmotor Viktor Stiebel donnerte einen Distanzschuss an den Querbalken mit der ersten Aktion. Dies rüttelte die Heimelf richtig wach. Michel Sattler traf im Gegenzug mit einem Flachschuss zur Führung und nur drei Minuten später „schweißte er einen Distanzschuss in den Winkel“ so Oliver Beck. Bachern kam aber zurück. Ismail Ayar erzielte den Anschlusstreffer vor dem Seitenwechsel und dann unterlief Keeper Adrian Hebbeler ein fataler Schnitzer. Markus Gold nahm ihm den Ball ab und schob diesen zum 2:2 über die Torlinie. Tandern wollte aber den Heimsieg. Korbinian Kölbl holte sich den Ball, als dieser an die Eckfahnenstange prallte und den Flankenball drückte Hannes Winter zum 3:2-Siegtreffer an Torhüter Beil vorbei.

SV Wulfertshausen – TSV Rehling 4:2 Markus Schwarzenberger, der Wulfertshauser Coach, lief aufgeregt an der Außenlinie und sehnte den Schlusspfiff herbei. Schiedsrichter Jürgen Hajek ließ zu seinen strapazierten Nerven fast sieben Minuten nachspielen. Als dann aber in der Nachspielzeit Felix Wörle im Strafraum gefoult wurde und Fabian Weihers den Foulelfmeter zu 4:2 versenkte, war Markus Schwarzenberger beruhigt, „dass der erste Saisonsieg nun perfekt war.“ Tim Maier erzielte die frühe Führung nach einem sehr druckvollen Auftakt. Als dann Simon Küster den Ball an den Torpfosten setzte, erzielte der Gast aus Rehling im Gegenzug den 1:1-Ausgleich zum Pausenpfiff. „Das war sehr bitter, aber wir haben konzentriert weiter gearbeitet“, freute sich Schwarzenberger. Sebastian Schmieder und Fabian Weoihers brachten den Tabellenletzten auf die Siegerspur. Eng wurde es noch einmal, als Florian Schmidmeier nach einem Eckball auf 2:3 verkürzte. Zudem sah Tim Maier die Ampelkarte, was die Nerven von Trainer Schwarzenberger zusätzlich strapazierten.