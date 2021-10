Ottmaring setzt sich klar gegen Wulfertshausen durch

Plus Der SV Ottmaring gewinnt das Derby im eigenen Stadion. Ried holt drei Punkte gegen Gebenhofen.

Im Derby in der Kreisklasse setzte sich der SV Ottmaring klar gegen Wulfertshausen durch. Die Sport-Freunde Bachern mussten eine herbe Niederlage wegstecken. Der SV Ried holte drei Punkte.