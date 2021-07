SV Ried: Klotz wird Spielertrainer bei Heimatverein

Maximilian Klotz wechselt vom Landesligisten Cosmos Aystetten zum Kreisklassisten SV Ried. Unterstützt wird der 28-Jährige von Co-Trainer Florian Linder.

Der SV Ried geht mit einem spielenden Trainerduo in die neue Saison. Die Kommandos beim Kreisklassisten gibt künftig Maximilian Klotz. Unterstützt wird der 28-Jährige von Co-Trainer Florian Linder. Beide waren in der vergangenen Saison noch beim Bezirksliga-Meister SV Cosmos Aystetten aktiv.

Sie folgen auf Lorenz Hintersberger und Florian Sandmair, die das Team im vergangenen Jahr interimsmäßig betreut hatten und weiterhin dem Kader angehören. Während Klotz die Defensive als Innenverteidiger oder Sechser stabilisieren soll, soll der 26-jährige Linder das offensive Mittelfeld beleben. „Wir sind sehr gute Freunde und haben viele Jahre zusammengespielt“, so Klotz. Das Duo war in der Bezirks- und Landesliga am Ball. Linder spielte unter anderem beim TSV Gersthofen und beim FC Affing. Für beide ist es die erste Trainerstation. Klotz kehrt zu seinem Heimatverein: „Ich habe bis zur D-Jugend in Ried gespielt. Mein Vater wohnt dort. Das ist schon besonders für mich.“

Nach acht Jahren in Aystetten startet der Bankkaufmann nun seine Trainerlaufbahn: „Es gab vor ein paar Jahren schon lose Gespräche und ich wollte ohnehin in diese Richtung gehen. Eigentlich hätte ich schon 2020 kommen sollen, aufgrund Corona habe ich aber die Saison noch in Aystetten beendet.“ Der frischgebackene Bezirksliga-Meister will nun in Ried etwas aufbauen: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und uns spielerisch verbessern. Ich bin gut aufgenommen worden und freue mich jetzt auf die Aufgabe“, so Klotz, der in Kissing wohnt und in der Jugend für den TSV Friedberg am Ball war.