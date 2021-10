Dasing holt geschwächt einen Punkt

Plus Der TSV Dasing spielt in Rennertshofen mit dem „allerletzten Aufgebot“. Rinnenthal erzielt einen wichtigen Auswärtssieg. Kissing gewinnt klar gegen Emersacker.

In den Kreisligen hat Dasing mit einer Rumpftruppe einen Punkt geholt. Friedberg spielte ebenfalls unentschieden. Rinnenthal erzielte einen wichtigen Auswärtssieg. Kissing war erneut erfolgreich.