Dasing siegt im Derby gegen TSV Friedberg

Plus Dasing dreht die Partie gegen den Absteiger TSV Friedberg. Kissing siegt nach einem harten Stück Arbeit gegen Lagerlechfeld. Rinnenthal setzt sich souverän durch.

Einen gelungen Saisonauftakt feierten die favorisierten Teams des Kissinger SC und des BC Rinnenthal. Absteiger TSV Friedberg musste sich dagegen beim Derby in Dasing geschlagen geben.