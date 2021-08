Friedberg wird erneut ausgebremst

Der TSV Friedberg unterliegt Griesbeckerzell nach Führung. Rinnenthal geht unter. Dasing verliert knapp.

Unter der Woche fand bei den Fußballern der Kreisliga Ost der zweite Spieltag statt. Alle drei Teams aus dem Landkreissüden unterlagen.

Friedberg – Griesbeckerzell 1:2 Erneut eine unglückliche Niederlage gab es für den TSV. In der ersten Halbzeit waren die Hausherren spielbestimmend und hatte gute Torchancen. Eine Doppelchance gab es in der 20. Minute. Erst tauchte Max Roth alleine vor dem gegnerischen Tor auf, scheiterte aber an Keeper Florian Hering. Den Nachschuss spielte Tiago Mendes aus bester Position Hering in die Arme. Timo Baur erlöste dann die Friedberger mit der überfälligen Führung nach 35 Minuten. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn Christoph Sturm tankte sich über links durch und erzielte mit der einzig guten Gelegenheit den Ausgleich für Griesbeckerzell kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zerfahrener und ausgeglichener. Chancen waren Mangelware. Nach rund einer Stunde brachte ein Standard die Entscheidung. Zells Innenverteidiger Justin Sandru, der in der Jugend beim TSV aktiv war, verwandelte per Volley. Der TSV rannte nun an und probierte es mit der Brechstange. Es gab aber kein Durchkommen durch den dichten Zeller Abwehrriegel mehr. (AZ)

Langenmosen – Rinnenthal 5:0 Zu keiner Zeit fanden die Gäste ins Spiel und verloren verdient in dieser Höhe. Bereist in der dritten Spielminute musste BCR-Torhüter Manuel Ostermeir das erste Mal hinter sich greifen, als Christoph Engel aus dem Gewühl heraus traf. Nach einem Freistoß versenkte Stefan Kellner einen Kopfball zum 2:0 nach 20 Minuten. Auch in Halbzeit zwei wurde es nicht besser für Rinnenthal. Langenmosen schraubte das Ergebnis noch durch Andreas Brumm (2) und Niklas Schuller nach oben. (AZ)

Der TSV Dasing agiert unsortiert

BC Aichach – TSV Dasing 3:2 Die Gastgeber waren hellwach, als die Dasinger unsortiert agierten und es Marcus Wehren (9.) und Max Schmuttermair (48.) zu leicht machten. Dem Führungstreffer legten die Dasinger schon nach 21 Minuten den Ausgleich nach. Marko Tolj drückte den Ball an Keeper Hartmann vorbei. Danach scheiterte Arthur Vogel an TSV-Schlussmann Maximilian Stahler, während Fabio Gastl Hartmann prüfte. Die Schmid-Elf steckte nach dem erneuten Rückstand kurz nach der Pause nicht auf. Hartmann verhinderte mehrmals den Ausgleich. Auf der anderen Seite hielt Stahler einen Foulelfmeter von Ben Michl. Machtlos war er, als Schmuttermair im Nachsetzen zur Vorentscheidung traf (86.). Gabriel Ögünc verkürzte noch per Strafstoß (89.) und machte es nochmals spannend. (r.r)