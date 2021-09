Fußball-Kreisliga

vor 10 Min.

Knappe Sache: Dasing unterliegt im Derby in Adelzhausen

Plus Der TSV Dasingmuss sich in Adelzhausen knapp geschlagen geben. Rinnenthal und Friedberg spielen Unentschieden. Die erste Niederlage kassiert der Kissinger SC.

Enge Duelle gab es in den Fußball-Kreisligen. Dabei verlor der TSV Dasing nach drei Siegen in Folge das Autobahn-Derby. Während der BC Rinnenthal in einem packenden Spiel gegen Griesbeckerzell ein 1:1 holt, vergab der TSV Friedberg beim Schlusslicht in Burgheim zu viele Chancen. Erstmals nicht als Sieger vom Platz ging der Kissinger SC.

