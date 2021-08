Machtdemonstration: Friedberg schlägt Rinnenthal im Stadtderby

Plus Der TSV Friedberg besiegt den BC Rinnenthal verdient mit 4:1. Co-Trainer René Kunkel handelt sich eine kuriose Gelbe Karte ein. Dasing kommt unter die Räder.

Groß war der Jubel beim TSV Friedberg nach dem Abpfiff. Schließlich hatte der Absteiger soeben das Stadtderby gegen den BC Rinnenthal souverän gewonnen und steht nun im Mittelfeld der Tabelle und nun auch vor dem Lokalrivalen. Auch beim Spiel des TSV Dasing gab es einige Tore, allerdings landeten sämtlich Bälle im Dasinger Gehäuse.