Nicht zwingend genug: TSV Friedberg unterliegt Rain II im Topspiel

Der TSV Friedberg unterliegt Tabellenführer Rain II. Dem TSV Dasing gelingt eine Premiere, während Rinnenthal nach dem Trainerwechsel die Talfahrt fortsetzt.

Der TSV Friedberg unterlag im Topspiel der Kreisliga Ost gegen den Spitzenreiter TSV rain II und hat nun erst einmal den Anschluss an die Spitzenplätze verloren. Derweil feierte der TSV Dasing den dritten Sieg am Stück und zog an den Friedbergern vorbei. Sorgenkind bleibt der BC Rinnenthal, der auch nach der Trennung von Trainer Lubos Cerny eine Niederlage kassierte. Das Spiel des Kissinger SC beim TSV Schwabmünchen II wurde aufgrund eines Corona-Falls bei den Gastgebern auf den 12. März verschoben.

Friedberg – TSV Rain II 0:2

Eine große Chance, den Rückstand auf die Spitzenplätze zu verringern, hat der TSV Friedberg. Im Duell der Bezirksliga-Absteiger unterlag das Team von Trainer Emanuel Baum dem Tabellenführer TSV rain II mit 0:2. Nach sieben Spielen ohne Niederlage war es für die Friedberger die erste Pleite seit Langem. Bereits früh geriet der TSV in Rückstand. Nach vier Minuten war Blerand Kurtishaj, der in dieser Spielzeit bereits neun Mal in der Regionalliga zum Einsatz kam, zur Stelle. Freistehend behielt er die Nerven vor TSV-Torhüter Julian Lippmann. Die Gastgeber probierten es und hielten dagegen. „Der Wille war da, aber wir waren nicht zwingend genug nach vorne“, sprach TSV-Abteilungsleiter Stefan Reisinger von einem verdienten Erfolg der Gäste. „Es war ein faires Spiel, in dem Rain seine Erfahrung ausgespielt hat und auch die besseren Chancen hatte.“ Die beste Möglichkeit für die Friedberger vergab Marcel Pietruska, der den ball nicht richtig erwischte. Als die gastgeber auf den Ausgleich drängten, erzielte Kurtishaj das 0:2 rund 20 Minuten vor dem Ende. „Das hat uns den Stecker gezogen“, so Reisinger, der Abwehrspieler Chris Vogel hervorhob: „Er hat das gegen die erfahrenen Rainer Angreifer sehr gut gemacht. Es waren packende Duelle.“

SC Mühlried - TSV Dasing 0:2

Die Gastgeber waren bislang zuhause noch ungeschlagen und hatten auch vor dem Seitenwechsel die besseren und klaren Möglichkeiten. TSV-Coach Jürgen Schmid führte den Erfolg dann auch auf die starke Ersatzbank zurück. „Wir haben nachlegen können und uns dann den Sieg auch verdient.“ So scheiterte Stefan Jocham nach zwölf Minuten freistehend und Nico Gumin musste sich TSV-Schlussmann Maximilian Stahler geschlagen geben. Zudem knallte Max Schreiner freistehend über die Querlatte. Auf der anderen Seite stieg Oguzhan Halici gegen Dasings Gabriel Ögünc hart ein. Statt eines Elfmeters gab es Gelb für den Angreifer. Mühlried drückte die Dasinger dann in die eigene Hälfte, konnte aber kein Kapital schlagen. Schmid reagierte und stellte noch vor dem Wechsel um. Zudem brachte er im zweiten Abschnitt mit Simon Gilg, Buba Sahe und Milan Vajagic frische Kräfte. „Das hat unserem Spiel sehr gutgetan“, so Schmid. Mühlried hatte den verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Marco Rechenauer zur Halbzeit zu beklagen. Vajagic setzte einen Kopfball knapp drüber (72.), während Stahler einen Schuss von Jocham entschärfte. Als SCM-Schlussmann Großhauser den Schuss von Vajagic nur abklatschen konnte, war Fabio Gastl zur Stelle (81.). Als Christoph Schulz im Strafraum unfair gebremst wurde, machte Vajagic per Strafstoß den Deckel drauf. Zudem hatte Lukas Bittner noch eine weitere Großchance, die Keeper Großhauser mit einer Fußabwehr entschärfte. (r.r)

Kein Befreiungsschlag für Rinnenthal

Thierhaupten - Rinnenthal 4:2

Auch Interimstrainer Marco Surauer konnte das Ruder nicht herumreißen. Von Beginn an merkte man der Rinnenthaler Elf die Verunsicherung an und so hatte die Heimelf, die mit Simon Forster und Sergej Scheifel zwei Spieler reaktiviert hatte, zu Beginn mehr vom Spiel. Mitten in der Drangphase von Thierhaupten ging Rinnenthal in Führung. Moritz Juppes Hereingabe vollendete Jakob Seidl in der 25. Minute gekonnt zur Führung. Nur zehn Minuten bestrafte Tyroller einen Fehler im Spielaufbau zum Ausgleich. Aufregung gab es dann erst in der 65. Minute, als sich Baader nach einer Flanke im Kopfballduell durchsetze und zum 2:1 traf, Schiedsrichter Sommer den Treffer aber wegen vermeintlichen Foulspiels nicht gab. Trotzdem ging der BCR anschließend in Führung. Fuchs setzte einen Freistoß aus halbrechter Position in den Knick. Das gab dem BCR aber auch keine Sicherheit. Bereits im Gegenzug traf Ullmann nach einem Foul von Juppe per Elfmeter zum Ausgleich. Und es sollte noch schlimmer kommen. Falk drehte in der 88. Minute die Partie. 3:2. Zu allem Überfluss sah Rinnenthal Keeper Markus Ostermair in der Nachspielzeit nach einem Foul die Rote Karte. Ullmann verwandelte den Strafstoß zum Endstand. (AZ)