Rinnenthal verpasst den Sieg

In der Kreisliga Ost holte Dasing drei Punkte. Auch Friedberg war erfolgreich. Nur ein Unentschieden gab es in Rinnenthal. Kissings Auswärtspartie wurde abgebrochen.