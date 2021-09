Fußball

16:11 Uhr

Kurz vor dem Ende: FC Stätzling gibt Sieg aus der Hand

Thomas Süß (hier gegen Hollenbach) und der FC Stätzling kamen in Bubesheim nicht über ein 1:1 hinaus.

Plus Der FC Stätzling muss in Bubesheim den späten Ausgleich hinnehmen. Eine Verletzung bringt einen Bruch in das Spiel des FCS, deram Ende sogar noch Glück hat.

Der FC Stätzling bleibt auch im fünften Auswärtsspiel ungeschlagen, geht beim 1:1 beim SC Bubesheim allerdings erstmals in dieser Spielzeit in der Fremde nicht als Sieger vom Platz. Dabei sah es für den FCS bis in die Nachspielzeit nach einem erneuten Dreier aus. Daraus wurde aber nichts, wodurch wichtigen Boden auf die Spitze eingebüßt hat.

