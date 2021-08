Das muss besser werden: So will Mering bei Regionalliga-Reserve gewinnen

Plus Nach der bitteren Niederlage gegen den SV Egg an der Günz muss der SV Mering zum FV Illertissen II. Warum Trainer Ajet Abazi vor dem Tabellenvorletzten warnt.

Achter gegen 17., starke Offensive gegen schwache Defensive. Wer derzeit auf die Tabelle der Landesliga Südwest blickt, der wird den SV Mering im Auswärtsspiel beim FV Illertissen II am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) als favorisiert bezeichnen. Ganz so eindeutig ist die Sache aber nicht.