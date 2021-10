Fußball-Landesliga

vor 54 Min.

Dem SV Mering gehen am Ende die Kräfte aus

Jeton Abazi (links) von SV Mering ist beim Spiel in Sonthofen bei einer entscheidenden Szene mit einer Notbremse gestoppt worden. Der Schiedsrichter entschied aber nicht auf Elfmeter für den MSV. Am Ende gewann der Spitzenreiter mit 5:2.

Plus In der ersten Halbzeit zeigt der MSV gegen den Spitzenreiter Sonthofen eine gute Leistung und liegt vorne. Doch eine Szene nach der Pause sorgt für die Wende im Spiel.

Von Philipp Schröders

Der SV Mering musste sich am Samstag mit einem starken Gegner messen. Das Landesliga-Team trat auswärts beim Spitzenreiter FC Sonthofen an. Die Allgäuer haben bislang erst einmal verloren und auch der MSV sorgte nicht für ein Ende diese Serie. Am Ende hieß es 5:2 für die Gastgeber.

