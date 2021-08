Fußball-Landesliga

13.08.2021

Der SV Mering holt die ersehnten drei Punkte

Dominik Schön (rechts) musste beim Spiel in Geretsried als linker Innenverteidiger aushelfen. Dabei bewies er seine Vielseitigkeit und sorgte für Stabilität. Zudem erzielte er den ersten Treffer für den MSV bei der Partie.

Plus Der MSV muss gegen Geretsried auf Verstärkung aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Das erweist sich aber nicht als Nachteil.

Von Philipp Schröders

Dem SV Mering ist am Samstag ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Das Fußball-Team schlug in der Landesliga den TuS Geretsried mit 3:1. Ein wichtiger Auswärtssieg, weil der MSV schon früh in der Saison ans Ende der Tabelle gerutscht war.

